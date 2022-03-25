ستيفاني: واثقة من انضمام ممثلي مجلس النواب للمشاورات بتونس

أبدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ثقتها من انضمام ممثلي مجلس النواب للمشاورات الليبية، التي اختتمت جلساتها غير الرسمية في تونس، بعد 3 أيام من انطلاقها بحضور ممثلي مجلس الدولة.

وأشارت ويليامز في تغريدة لها عبر “تويتر”، إلى أن باب المفاوضات التي تُيسّرها الأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة دستورية متينة، لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة مفتوح على الدوام، واصفة تفاعل مجلس الدولة مع المبادرة الأممية بالبناء.

وشهدت الجلسة الختامية للمشاورات مشاركة ممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا، والذين جددوا دعمهم لمبادرة الأمم المتحدة، وتبادلوا النقاش مع وفد مجلس الدولة بشأن رؤاهم حول القاعدة الدستورية، وفق إفادة ويليامز.

وتابعت: “أود أن أشكر مجلس الدولة على تفاعله البَنّاء، وأنا على ثقة من أن زملائهم في مجلس النواب سيلتحقون بهم قريبًا، خاصة وباب المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة مفتوح على الدوام، سنبذلُ كل ما يمكن من أجل ليبيا”.