المؤسسة ترزح تحت عبء الديون – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة ترزح تحت عبء الديون.

وأضاف صنع الله في تصريحات صحفية أن الديون بلغت القائمة 3 مليار و 800 مليون ودخلنا في عديد من العقود والالتزامات بقيمة 6.5 مليار.

ولفت رئيس مجلس الإدارة. إلى أن الوضع الحالي في قطاع النفط هو الأسوأ على الإطلاق.

وذكر صنع الله. أنه لم يمر القطاع بمثل هذه الحالة من قبل بعدم وجود الأموال الكافية.

وقال رئيس مجلس الإدارة. إن شركة الجوف للعمليات النفطية. لم تتلق مرتباتها منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأشار صنع الله. إلى إنه تم تحصيل إيرادات ضخمة تمت إحالتها للحكومة ولم تتحصل المؤسسة على شيء.