وليامز تعلن اختتام اجتماعات تونس مع وفد الأعلى للدولة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24_متابعات

أعلنت المستشارة لدى الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز اختتام ‏الاجتماع التشاوري الذي عقد على مدى ثلاثة أيام في توتس مع المجلس الأعلى للدولة.

وقالت وليامز على حسبها بالتويتر ” أختتم أمس في تونس اجتماعًا تشاوريًا عُقِدَ على مدى ثلاثة أيام مع وفد المجلس الأعلى للدولة المرشح للجنة المشتركة التي تيّسر أعمالها الأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة دستورية متينة لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة”.

واوضحت أن الجلسة الختامية حضرها ممثلو السلك الدبلوماسي في ليبيا والذين جددوا دعمهم. لمبادرة الأمم المتحدة، وتبادلوا النقاش مع وفد المجلس الأعلى للدولة بشأن رؤاهم حول القاعدة الدستورية.

ووجهت وليامز الشكر ‏للمجلس الأعلى للدولة مؤكدة تفاعله البَنّاء، ومعبرةٍ عن ثقتها من أن زملائهم. في مجلس النواب سيلتحقون بالاجتماعات قريبًا.

في حين نوهت وليامز أن باب المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة مفتوحاً على الدوام. وأنها ستبذل كل ما يمكن من أجل ليبيا.

وفي سياق ليس ببعيد أكد رئيس مايسمي بالمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضرورة التوصل. إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها تقود إلى انتخابات نزيهة. تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار .

في حين جاء ذلك خلال لقاء المشري اليوم الجمعة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بمقر المجلس في طرابلس.

في حين ذكر بيان للمكتب الاعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن اللقاء تناول آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد وسبل إنجاح الانتخابات.