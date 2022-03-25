للموسم الثالث على التوالي..غريان تحتضن مهرجان الطفولة

شهدت مدينة غريان بجبل نفوسة، مهرجاناً للطفولة نظمه مكتب الثقافة والتنمية المعرفية التابع للبلدية، بدعم من مراقبة التعليم والمجلس البلدي.

يتزامن مهرجان للطفولة مع مناسبة عيد الطفل، وقد احتضنت المدينة الرياضية في غريان فعاليات المهرجان في نسخته الثالثة التي قدّم الأطفال من خلالها فقرات فنية ولوحات استعراضية وتراثية، إضافةً للعروض الرياضية.

يشار إلى أن المهرجان شهد للموسم الثالث على التوالي حضوراً شعبياً من الصغار والكبار، ضم الأطفال الموهوبين من أهل غريان وسكان البلدية، ووجوه من شخصيات المجتمع المحلي ولفيف من المسؤولين منهم مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية، ومدير الإدارة العامة للنشاط بوزارة التعليم ومراقب تعليم بلدية غريان ومدير مكتب النشاط المدرسي، ومديري مكتب النشاط والتعليم يفرن ومدير مكتب التعليم ومنسق النشاط بالمنطقة الغربية، ومدير مكتب التعليم الحرابة.

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