الدبيبة يؤذن في افتتاح مسجد أبورقيبة.. تعليقات ساخرة ومنصة حكومتنا تمتنع

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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الجمعة مسجد أبورقيبة وسط العاصمة بعد استكمال صيانته وتجهيزه.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على صفحته الرسمية بالفيسبوك صورا للافتتاح لكنه لم يضمن معها الصور الخاصة التي تظهر الدبيبة وهو يؤذن للصلاة.

في حين أثارت الصور جدلا واسعا على صفحات السوشيل ميديا من قبل العديد من الصفحات الذين أكد البعض منهم أن الدبيبة أخطأ في آداء الأذان.

فيما أعتبر البعض الأخر أن ما يفعله الدبيبة هو بمثابة التلاعب على البسطاء. واستخدام كرت الدين كي يستمر الدبيبة على رأس السلطة.

في حين وجه عدد من النشطاء رسالات عديدة إلى منصة حكومتنا المعنية بنشر الأخبار الخاصة بحكومة الوحدة الوطنية والمسؤول عنها وليد اللافي بصفته وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية هذه الرسائل تضمنت نداءات بنشر الفيديو الخاص بالأذان.

وفي سياق ليس ببعيد التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء. عددا من الأحزاب السياسية ضمن مبادرة عودة الأمانة للشعب.

وأكد الدبيبة على إجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على أهمية دور الأحزاب في الدفع باتجاه إعادة الأمانة للشعب.

في حين طلب الرئيس من الأحزاب السياسية تقديم مقترح لدعم الدولة للأحزاب. لخلق تنافس سياسي ديمقراطي شريف بعيدا عن التمويل الخارجي.

في حين اتفق الحاضرون على عقد تجمع للأحزاب المرخصة يجري خلاله الاتفاق. على مجموعة التعديلات المطلوبة في اللائحة التنفيذيةللأحزاب.