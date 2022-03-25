مازن يبحث مع نظيره التركي بأنقرة التعاون الأمني بين البلدين



بحث وزير الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، خالد مازن، مع نظيره التركي سليمان صويلو، تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خلال لقائهما برئاسة مركز التنسيق الأمني والطوارئ في وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.

اللقاء شارك فيه من الجانب التركي، نائب وزير الداخلية طيب صبري أرديل، والقائد العام لقوات الدرك عارف تشيتين، والقائد العام لقوات الشرطة محمد أقطاش.

وتجدر الاشارة الى ان خالد مازن أكد سابقآ أنه «لن يسمح بأن تكون الوزارة مسرحًا للتجاذبات السياسية أو أن تكون مضمارًا للتسابق واعتلاء السلطة أو لتنفيذ مشاريع ومخططات تدمير المؤسسة الشرطية»، مؤكدًا أنهم في الوزارة يتعاطون «بحيادية وعلى مسافة واحدة من كل التيارات والتوجهات السياسية».