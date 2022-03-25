الحداد يتابع ملفات ذوي الإعاقة المستديمة جراء الحروب

تابع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الدبيبة الفريق محمد الحداد، الملفات والموضوعات المتعلقة بشريحة ذوي الإعاقة المستديمة، خلال اجتماعه برئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، بحضور مدير مكتب وزير الدفاع جبريل إشتيوي.

استعرض الحداد مع المسؤولين آلية تفعيل القانون الصادر في 2014 لأسر الشهداء والمفقودين، علاوةً على التباحث في إمكانية زيادة مقاعد الحج لشريحة ذوي الإعاقة المستديمة، كما تم التباحث حول آلية تفعيل قانون صدر في 2013 لذوي الإعاقة المستديمة – وفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.

يشار إلى أن هذه المتابعة من قبل الحداد، تأتي في إطار التعاون بين شريحة ذوي الإعاقة المستديمة ورئاسة الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية، في مسعى للاهتمام بضحايا الحروب الأخيرة التي شهدتها البلاد بالمنطقتين الغربية والوسطى.

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