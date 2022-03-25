كتلة البرلمانيين المقربة من الدبيبة تستنكر رفض رئيس مجلس النواب التدخلات الخارجية في الشأن الليبي

استنكرت كتلة ما يسمى “برلمانيون ضد التمديد” المقربة من عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، موقف “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي وصفته بـالسلبي والفردي، من تنفيذ أحكام الاتفاق السياسي المضمن بالتعديل 11 من الإعلان الدستوري، وما اعتبرته مقاطعة للاستحقاق أو محاولة الاستفراد باختصاص تشكيل اللجنة، دون أن يملك ذلك واختزال المجلس وتنوع أعضائه والرئاسة في شخصه”، بحسب قولهم.

وأكدت الكتلة في بيان أصدرته الجمعة من العاصمة طرابلس، بشأن جهود البعثة الأممية ستيفاني وليامز، على ضرورة أن يتفاعل كافة أعضاء البرلمان مع اللجنة بما ييسر عملها ويحقق المصلحة العليا للبلاد.

ودعا البرلمانيون ضد التمديد في بيانهم إلى “غض النظر عن أي مواقف سابقة، وأن المسؤولية التاريخية في هذا الشأن يتحملها جميع الأعضاء وليست حكراً على الرئاسة، بهدف الخروج بالبلاد من الانسداد السياسي الواقع وحالة عدم الاستقرار، محمّلين بعثة الأمم المتحدة مسؤولية الفشل باستمرار التماهي مع سلوك رئيس المجلس غير الشفاف واستفراده غير الدستوري وغير القانوني، كما دعوا البعثة لاختيار ممثلي مجلس النواب باللجنة مرة أخرى عبر الدوائر والتواصل المباشر مع الأعضاء“، بحسب قولهم.