الحداد يستعرض عددا من القضايا التي تمس شريحة ذوي الإعاقة المستديمة

التقى رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي الفريق أول ركن ” محمد الحداد ” اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين وذلك لمناقشة عددا من الملفات والموضوعات التي تخص شريحة ذوي الإعاقة المستديمة .

وحضر الاجتماع مدير مكتب وزير الدفاع ” جبريل إشتيوي” ،، ورئيس مجلس إدارة جمعية أبطال البنيان المرصوص ورئيس لجنة الحصر لذوي الإعاقة المستديمة.

وقد تم مناقشة زيادة مقاعد الحج لشريحة ذوي الإعاقة المستديمة وآلية تفعيل قانون (1) لسنة 2014 لأسر الشهداء والمفقودين.

كما تم بحث آلية تفعيل قانون رقم (4) لسنة 2013 لذوي الإعاقة المستديمة وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء و المفقودين والمبتورين.

وفي سياق آخر مشابه، قامت رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عميد خالد حتيوش مدير الإدارة المالية برئاسة الأركان، وهو يوقع على صرف مرتبات شهر مارس، ويوجه بضرورة الانتهاء من ذلك قبل شهر رمضان.

وبالتوازي مع ذلك كثفت الأذرع الإعلامية للحكومة المؤقتة تداول الفيديو، الذي أثار استهجان العديد من الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن اعتبروه محاولة لاستفزاز منتسبي الجيش الوطني الليبي الذين منعت حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة صرف مرتباتهم منذ 3 أشهر، رغم اقتراب الشهر الفضيل وحاجة الأسر لتغطية نفقاتهم المُلحة