منظمة إنسانية تنقذ 128 مهاجرا في المتوسط وتعثر على جثتين

أنقذت سفينة أوشن فايكنغ الجمعة 128 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، وعثرت على جثة شخصين على متن قارب مطاط “مزدحم”، وفق ما أعلنت منظمة “اس او اس المتوسط” المشغلة للسفينة.

وأوضحت المنظمة عبر تويتر أن “الطقس القاسي لم يسمح لنا سوى باستعادة جثة واحدة فقط”.

وأضافت “اس او اس المتوسط” التي يقع مقرها الرئيسي في مرسيليا جنوب فرنسا، أن هناك أطفالا بين من تم انقاذهم خلال العملية التي استمرت خمس ساعات.

وكانت السفينة التي تُشَغّل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أنقذت الخميس ثلاثين شخصا “فروا من ليبيا قبل أن ينتهي بهم الأمر في البحر الهائج”.

يعتبر وسط البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفق المنظمة الدولية للهجرة. وتقدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 23500 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا في هذه الطريق منذ 2014 بينهم 2048 شخصا العام الماضي.