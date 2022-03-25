لتنسيق التعاون.. مازن يطلع على تقنيات مركز البيانات بوزارة الداخلية التركية

يواصل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن زيارته إلى تركيا التي وصلها -الخميس- بجولة في مركز البيانات الرئيسي بوزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة، يرافقه نظيره التركي “سليمان صويلو” ونائبه “طيب صبري أرديل”.

واطّلع مازن خلال زيارته للمركز على طباعة المستندات الأمنية من جوازات سفر إلكترونية وبطاقات شخصية إلكترونية، ورخص قيادة إلكترونية والكتيبات العائلية وبطاقات الهوية لأعضاء الشرطة والجيش.

وناقش مازن إمكانية الاستفادة من هذه التقنيات المستخدمة في هذه المجالات، لتطوير مشروع نظام جواز السفر والبطاقة الإلكترونية في ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية خالد مازن والوفد المرافق قد التقى -الخميس- مع وزير الداخلية التركي، في رئاسة مركز التنسيق الأمني والطوارئ بوزارة الداخلية التركية بأنقرة، وشارك في اللقاء من الجانب التركي، نائب وزير الداخلية والقائد العام لقوات الدرك والقائد العام لقوات الشرطة.

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