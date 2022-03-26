وليامز تبدي ثقتها بانضمام ممثلي مجلس النواب للمشاورات بتونس

أبدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ثقتها من انضمام ممثلي مجلس النواب للمشاورات الليبية، التي اختتمت جلساتها غير الرسمية في تونس، بعد 3 أيام من انطلاقها بحضور ممثلي مجلس الدولة.

وأشارت وليامز في تغريدة لها، إلى أن باب المفاوضات التي تُيسّرها الأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة دستورية متينة، لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة مفتوح على الدوام، واصفة تفاعل مجلس الدولة مع المبادرة الأممية بالبناء.

وشهدت الجلسة الختامية للمشاورات مشاركة ممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا، والذين جددوا دعمهم لمبادرة الأمم المتحدة، وتبادلوا النقاش مع وفد مجلس الدولة بشأن رؤاهم حول القاعدة الدستورية، وفق إفادة وليامز.