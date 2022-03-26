الكيلاني تشيد بالتعاون المثمر بين الشئون الاجتماعية ومكتب اليونيسف في ليبيا

اشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ” وفاء الكيلاني “بالتعاون المثمر والمستمر بين الوزارة ومكتب اليونيسف في ليبيا، خاصة فيما يتعلق ببرامج التدريب واعداد القدرات وفق بنود خطة العمل لعامي 21/22 الموقعة بين الجانبين.

جاء ذلك في كلمة لها في اختتام البرنامج التدريبي لبناء القدرات، ورفع الكفاءة المهنية للأخصائيين الليبيين في مجال حماية الطفل الذي أقيم بالتعاون مع منظمة اليونيسف في ليبيا ،، واستمر من الـ 20 إلى الـ 24 من شهر مارس الجاري

.وقد استهدف البرنامج عددا من رؤساء وموظفي فروع الشؤون الاجتماعية، ومن الاخصائيين الاجتماعيين وخبراء ديوان الوزارة.

ومن الجدير بالذكر أنه، حضر اختتام البرنامج مدير مكتب التعاون الدولي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ” سندرا قوفان ” ، و ممثلة اليونسف في ليبيا “لانا وريكات “، و مدير مكتب حمايه الطفل باليونيسيف ” يوكو اساو ” بالإضافة إلى عدد من خبراء المنظمة.

وتجدر الإشارة الى أن خطة العمل التي تم التوقيع عليها بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسف لعامي 21/22 تشمل عديد آفاق التعاون المشترك باتجاه الاستجابة لاحتياجات الأطفال في ليبيا