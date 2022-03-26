الفريق أول ركن محمد الحداد يستعرض عددًا من القضايا والملفات التي تمس شريحة ذوي الإعاقة المستديمة

طرابلس 25 مارس 2022 (وال)- عقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعًا مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، لمناقشة عددًا من الملفات والموضوعات التي تخص شريحة ذوي الإعاقة المستديمة.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير مكتب وزير الدفاع جبريل إشتيوي، زيادة مقاعد الحج لشريحة ذوي الإعاقة المستديمة وآلية تفعيل قانون (1) لسنة 2014 لأسر الشهداء والمفقودين.

كما تم التباحث حول آلية تفعيل قانون رقم (4) لسنة 2013 لذوي الإعاقة المستديمة، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة جمعية أبطال البنيان المرصوص ورئيس لجنة الحصر لذوي الإعاقة المستديمة. (وال)

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