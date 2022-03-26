برلمانيون ضد التمديد: نستكر موقف عقيلة صالح السلبي تجاه الاتفاق السياسي

استنكرت كتلة “برلمانيون ضد التمديد” موقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي وصفته بـالسلبي والفردي، من تنفيذ أحكام الاتفاق السياسي المضمن بالتعديل 11 من الإعلان الدستوري،

وهو ما اعتبرته مقاطعة للاستحقاق أو محاولة الاستفراد باختصاص تشكيل اللجنة، دون أن يملك ذلك واختزال المجلس وتنوع أعضائه والرئاسة في شخصه.

جاء ذلك في بيان أصدرته الكتله اليوم -الجمعة- من العاصمة طرابلس

وأكد البيان، بشأن جهود البعثة الأممية ستيفاني وليامز، على ضرورة أن يتفاعل كافة أعضاء البرلمان مع اللجنة بما ييسر عملها ويحقق المصلحة العليا للبلاد.

داعيآ، إلى غض النظر عن أي مواقف سابقة، وأن المسؤولية التاريخية في هذا الشأن يتحملها جميع الأعضاء وليست حكراً على الرئاسة، بهدف الخروج بالبلاد من الانسداد السياسي الواقع وحالة عدم الاستقرار،

وقد حمل البيان بعثة الأمم المتحدة مسؤولية الفشل باستمرار التماهي مع سلوك رئيس المجلس غير الشفاف واستفراده غير الدستوري وغير القانوني، كما دعوا البعثة لاختيار ممثلي مجلس النواب باللجنة مرة أخرى عبر الدوائر والتواصل المباشر مع الأعضاء ،، وفقآ للبيان.

يجدر الاشارة، إلى أن كتلة “برلمانيون ضد التمديد” قد رحّبت بمبادرة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، والمستشارة وليامز المرتكزة على نص المادة 12 من الاتفاق السياسي بتشكيل لجنــــة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، بغرض التوافق على قاعدة دستورية لانتخابات عامة قريبة