الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسف تختتمان البرنامج التدريبي للأخصائيين الاجتماعيين

طرابلس 25 مارس 2022 (وال)- أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بالتعاون المثمر والمستمر بين الوزارة ومكتب اليونيسف في ليبيا، خاصة فيما يتعلق ببرامج التدريب واعداد القدرات وفق بنود خطة العمل لعامي 21/22 الموقعة بين الجانبين.

تصريحات الكيلاني جاءت خلال كلمتها في اختتام البرنامج التدريبي لبناء القدرات، ورفع الكفاءة المهنية للأخصائيين الليبيين في مجال حماية الطفل الذي أقيم بالتعاون مع منظمة اليونيسف في ليبيا.

واستهدف البرنامج – الذي استمر من الـ 20 إلى الـ 24 من شهر مارس الجاري – عددًا من رؤساء وموظفي فروع الشؤون الاجتماعية، ومن الاخصائيين الاجتماعيين وخبراء ديوان الوزارة.

وحضر اختتام البرنامج مدير مكتب التعاون الدولي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا سندرا قوفان، وممثلة اليونسف في ليبيا لانا وريكات، ومدير مكتب حمايه الطفل باليونيسيف يوكو اساو، بالإضافة إلى عدد من خبراء المنظمة.

يُشار إلى أن خطة العمل التي تم التوقيع عليها بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسف لعامي 21/22، تشمل عديد آفاق التعاون المشترك باتجاه الاستجابة لاحتياجات الأطفال في ليبيا. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال