صنع الله: الوضع الحالي لقطاع النفط في ليبيا هو الأسوأ ومؤسسة النفط حولت لحكومة الدبيبة 120 مليار دينار

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن الوضع الحالي الذي يمر به قطاع النفط في ليبيا هو الأسوأ على الإطلاق لعدم توفير الميزانيات الكافية.

صنع الله، وفي تصريحات صحفية، أكد أن الديون المتراكمة على المؤسسة الوطنية للنفط وصلت إلى 6.5 مليار دينار، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل وفق حالة الطوارئ لتوفير المحروقات.

وأكد أيضاً أن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية لم تصرف الميزانية الكافية التي تحتاجها مؤسسة النفط لإجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته رغم حصولها على أعلى إيرادات نفطية منذ سنة 2013، وهي 26 مليار دولار.

وأردف صنع الله، أن المؤسسة لم تتسلّم من الحكومة ميزانية المحروقات منذ 4 أشهر، ما يضطر المؤسسة لاستيرادها بالديون، موضحا أن المؤسسة ستتمكن مع نهاية العام الجاري من زيادة الإنتاج النفطي إلى 200 ألف برميل إذا تحصلت على الميزانيات المطلوبة، كما ذكر أن إجراءات تجميد إيرادات النفط عام 2020 كانت بموافقة مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجتمع الدولي لنتمكن من استئناف تصدير النفط وحل الإشكال.

وذكر، إن خط الغاز المتجه إلى إيطاليا يُضخ خلاله 213 مليون قدم مكعب فقط، رغم أن طاقته التصميمية مليار و200 مليون قدم مكعب، وذلك لعدم القدرة على التطوير في ظل قلة الميزانية، بحسب قوله.

وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن هناك زيادة سنوية مطردة في استهلاك المحروقات في السوق المحلي بسبب التهريب وعدم وجود سلطة مركزية للدولة، مضيفاً أن شركات التوزيع تعزف عن تسلّم الوقود رغم توفره لافتعال أزمة في البلاد، مؤكدا أنهم قدموا بلاغات بذلك للنائب العام