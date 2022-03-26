رئيس ديوان مجلس النواب يفتتح معرض الفنون التشكيلية في بنغازي

افتتح رئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري الفضيل” رفقة رئيس مجلس الثقافة العام الأيام القليلة الماضية، معرض الفنون التشكيلية الذي ينضمه مجلس الثقافة العام التابع لمجلس النواب، تحت عنوان ” معزوفة لونية ” بقاعة السيلفيوم بمقر مجلس الثقافة العام في مدينة بنغازي.

وبحسب عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، فإن حفل الافتتاح حضر مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب وسفير دولة فلسطين لدى ليبيا ولفيف من الفنانين والمثقفين والمُهتمين.

وأكد رئيس ديوان مجلس النواب، أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والمناشط الفنية والثقافية في مدينة بنغازي التي تعطي دلالات واضحة للأمن والاستقرار الذي تنعم به مدينة الثقافة والفن بنغازي التي يجتمع بها كافة أبناء ليبيا.

وتمنى الاستمرار في إقامة مثل هذه المناشط الثقافية والفنية، مؤكداً دعم مجلس النواب المستمر لإقامة مثل هذه المحافل الفنية والثقافية.