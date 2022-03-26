النائب العام يباشر التحقيق في نشاط جماعة “حركة تنوير” – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

باشرت النيابة العامة التحقيق في نشاط جماعة سرية – موسومة حركة التنوير – أسست على خلاف أحكام القانون الأساسي.

وأوضح مكتب النائب العام. أنه إجراءً لتوجيهات النائب العام التي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في واقعة اجتراء أعضاء حركة التنوير على الدين الإسلامي.

وأكد المكتب. أن وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام. باشر التحقيق في الوقائع التي ظهرت ماديتها في مدونة محضر جمع الأدلة المرفوع من جهاز الأمن الداخلي.

وأفاد أنه تمت مواجهة عدد من المتهمين بارتكاب فعل الترويج للإلحاد داخل المجتمع؛ والإساءة إلى الدين الإسلامي والتشكيك فيما حفظته الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أنه أسفر استجوب المتهمين – ((س ق ؛ م م ؛ أ ع ؛ ي ج ؛ ع م )) – عن اعترافهم بواقع أنهم من دعاة الإلحاد الإنكاري لوجود الخالق ؛ ورفض الأديان.

وذكر المكتب. أن المتهمين أقروا أنهم تعمدوا الإساءة إلى الذين الإسلامي والاستهزاء بأحكامه الشرعية؛ فأذاعوا أفكارهم حول إنكار المعتقدات.

وأضاف أن المتهمين شككوا على الأخص بوجود الله سبحانه وتعالى. والرسل؛ والرسالات، عبر وسائل دعوية أظهرها. نقل النظريات والمبادئ إلى أبناء المجتمع بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي؛ والفاعلية في الملتقيات العلمية والاجتماعية .

وقال المكتب أنه بفراغ المحقق من استجواب المتهمين؛ وإثبات واقع استطالة نشاطهم إلى أقوال وممارسات مسيئة للدين؛ وترويجهم لأفكار ونظريات ترمي إلى تخلي الناس عن الدين الإسلامي واستجابة عدد من الأشخاص لهم؛ والشروع في تغيير النظم الأساسية للمجتمع تحت مظلة جماعة أسست على خلاف القانون؛

وانتهت النيابة العامة إلى تسطير إعلان توبة المتهمين عن فعل الردة والقول به في مدونة التحقيق. وأمرت بحبسهم احتياطياً.

وأكد المكتب ان النيابة العامة قررت إحالة الأوراق لغرفة الاتهام. تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة عن جريمة الدعوة إلى التخلي عن الدين وشروعهم في هدم أحد النظم الأساسية للمجتمع.