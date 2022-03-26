بويصير: النفط فى ليبيا استخرج لأسباب سياسية

قال محمد بويصير، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي والمقيم في ولاية تكساس الأمريكية، إن النفط فى ليبيا استخرج لأسباب سياسية، فقد اكتشف وجوده الجيولوجي الإيطالى “إيميليو ديسيو”، الذى يستحق لقب أبو النفط الليبي، عام 1928 وعبأ زجاجه وذهب بها لموسولينى الذى لم يستطع إرسال بعثه لاستخراجه حتى منتصف الثلاثينات لأسباب مالية ومع قيام الحرب دمرت الحفارة التى أرسلوها.

وأضاف بويصير، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” فى النصف الأول من الخمسينات، أمم محمد مصدق أبار النفط فى إيران ثم اندلعت حرب 56، وأغلقت قناة السويس وفجر البايب لاين فى سوريا، وهنا ظهرت فكرة التوجه إلى غرب السويس لدى شركات النفط لأن الشرق الأوسط لم يعد آمنا، وذهبوا إلى العجوز ديسيو وأخذوا منه دراساته.

وتابع:” أزدحمت ليبيا بالحفارات، وفي عام 57 وضع قانون النفط، فى 59 بدأت الاكتشافات الكبرى، وعام 1960 بدأ التصدير وبدأ الثراء يعرف طريقه إلى ليبيا التى حققت قفزة اقتصادية غير مسبوقة”.

واستطرد:” اليوم الأسباب السياسية موجودة وبقوة وأموال الاستثمارات متوفرة، وإرادة مستهلكي النفط للبحث عن بدائل لروسيا حقيقية وترتبط بأمنهم الوطنى، ونحن لا نبعد أكثر من مشوار يوم وليلة بالباخرة”

وتساءل بويصير:” إذن ماذا ينقص كى نغتنم الفرصة ونعيد الرخاء والبسمة والثقة بالنفس والعزة لليبيين؟”.