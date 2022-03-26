بتهمة نشر الإلحاد في ليبيا.. النائب العام يأمر بحبس أعضاء “حركة التنوير”

العنوان-طرابلس

أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أنجزت التحقيق في نشاط جماعة سرية تسمى “حركة التنوير”، لافتا أنها أسست على خلاف أحكام القانون الأساسي.

ولفت المكتب أن ذلك جاء عقب توجيهات النائب العام المستشار، الصديق الصور، والتي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في واقعة اجتراء أعضاء حركة التنوير على الدين الإسلامي.

وأشار البيان أن وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام باشر التحقيق في الوقائع التي ظهرت ماديتها في مدونة محضر جمع الأدلة المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في مواجهة عدد من المتهمين بارتكاب فعل الترويج للإلحاد داخل المجتمع؛ والإساءة إلى الدين الإسلامي والتشكيك فيما حفظته الشريعة الإسلامية.

وقال البيان أن “إجراء استجوب المتهمين (س ق ؛ م م ؛ أ ع ؛ ي ج ؛ ع م ) أسفر عن اعترافهم بواقع أنهم من دعاة الإلحاد الإنكاري لوجود الخالق؛ ورفض الأديان، وقد تعمدوا الإساءة إلى الدين الإسلامي والاستهزاء بأحكامه الشرعية، فأذاعوا أفكارهم حول إنكار المعتقدات، وعلى الأخص وجود الله سبحانه وتعالى، والرسل، والرسالات، عبر وسائل دعوية أظهرها؛ نقل النظريات والمبادئ إلى أبناء المجتمع بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، والفاعلية في الملتقيات العلمية والاجتماعية”.

وتابع البيان أنه “بفراغ المحقق من استجواب المتهمين؛ وإثبات واقع استطالة نشاطهم إلى أقوال وممارسات مسيئة للدين؛ وترويجهم لأفكار ونظريات ترمي إلى تخلي الناس عن الدين الإسلامي واستجابة عدد من الأشخاص لهم؛ والشروع في تغيير النظم الأساسية للمجتمع تحت مظلة جماعة أسست على خلاف القانون؛ انتهت النيابة العامة إلى تسطير إعلان توبة المتهمين عن فعل الردة والقول به في مدونة التحقيق”.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً؛ وقررت إحالة الأوراق لغرفة الاتهام، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة عن جريمة الدعوة إلى التخلي عن الدين وشروعهم في هدم أحد النظم الأساسية للمجتمع.