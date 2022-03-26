 حكومة باشاغا تدين الهجوم الحوثي على منشآت شركة أرامكو بالسعودية

العنوان-طرابلس

أدانت الحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا، بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي تعرضت له احدى المنشآت التابعة لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.

وأعربت الحكومة عن مؤازرتها الكاملة للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنها واستقرارها الذي يعد جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للأم العربي والإسلامي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، الذي أكدت فيه تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ورفضها المطلق لكل ما يشكل تهديدا أو مساسا بأمنها واستقرارها.

أعلنت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن، أنها استهدفت، الجمعة، منشآت شركة أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وقالت الحركة إنها قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية.