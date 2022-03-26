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الوطنية للمقطورات تعود للسوق الليبي بمشروع المنطقة الصناعية سيدي السائح

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

كشفت الشركة الوطنية للمقطورات عن بدأها بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية سيدي السائح، والتشغيل المشترك لإنتاج المقطورات وذلك بالتعاون مع شركة المجموعة الخماسية القابضة.

 جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمناطق الصناعية والشركة الوطنية للمقطورات،، والتي تضمنت توجيه المستثمرين الذين تربطهم عقود مع الهيئة لتنفيذها من قبل الشركة الوطنية للمقطورات، كما تم مناقشة محضر اتفاق التشغيل المشترك للإنتاج بين الشركة الوطنية للمقطورات وشركة المجموعة الخماسية القابضة، المنفذ لمشروع المنطقة الصناعية سيدي السائح.

 وذكرت الوطنية للمقطورات في منشورلها ، أن التعاون مع الهيئة العامة للمناطق الصناعية يعتبر النواة الأساسية من أجل عودة الشركة الوطنية للمقطورات من جديد للسوق الليبي،

وذلك عبر معالجة مركزها المالي، بالإضافة لحل المشاكل والصعوبات التي عطلت عملها خلال السنوات الماضية.

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الشركة الوطنية للمقطورات الهيئة العامة للمناطق الصناعية الوطنية للمقطورات مشروع المنطقة الصناعية سيدي السائح

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صحيفة الساعة 24

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