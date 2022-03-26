ليبيا الان

الحكومة الليبية تندد بالاعتداء على «أرامكو السعودية»: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

>> الحكومة الليبية تدين الاعتداء على شركة أرامكو السعودية

>> الحكومة الليبية تندد بالاعتداء على «أرامكو السعودية»: أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

 

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، في بيان لها، الاعتداء على إحدى مقرات شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.

وقال «خارجية الحكومة الليبية»:« في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الليبية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية والرفض الكامل لكل ما يشكل تهديدًا أو مساس بأمنها واستقرارها».

وأدانت الحكومة الليبية، بأشد العبارات الهجوم الغادر، الذي تعرضت له إحدى المنشآت التابعة لشركة أرامكو بالمملكة”.

وأعربت الحكومة الليبية، عن مؤازرتها الكاملة  للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنها واستقرارها الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للأمة العربية والإسلامية.

الوسوم

“أرامكو” السعودية أمن المملكة الاعتداء الحكومة الليبية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي نديد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك