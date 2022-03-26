الحكومة الليبية تندد بالاعتداء على «أرامكو السعودية»: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

>> الحكومة الليبية تدين الاعتداء على شركة أرامكو السعودية

>> الحكومة الليبية تندد بالاعتداء على «أرامكو السعودية»: أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، في بيان لها، الاعتداء على إحدى مقرات شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.

وقال «خارجية الحكومة الليبية»:« في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الليبية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية والرفض الكامل لكل ما يشكل تهديدًا أو مساس بأمنها واستقرارها».

وأدانت الحكومة الليبية، بأشد العبارات الهجوم الغادر، الذي تعرضت له إحدى المنشآت التابعة لشركة أرامكو بالمملكة”.

وأعربت الحكومة الليبية، عن مؤازرتها الكاملة للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنها واستقرارها الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للأمة العربية والإسلامية.