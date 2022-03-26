الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تقلبات جوية على مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة وارتفاع في درجات الحرارة، بينما الأجواء تكون معتدلة نسبيًا على باقي المناطق هذا اليوم.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها 50 كم/س على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول يوم الغد على أقصى مناطق الساحل الغربي حتى طرابلس إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة وتشمل باقي مناطق يوم الإثنين مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية يوم الغد، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة على مناطق غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، تتراجع من مساء غد على أغلب مناطق مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 26 و28 درجة مئوية، وتصل اليوم على غات وغدامس إلى 34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق.