بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 26 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 26 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية علي مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة و إرتفاع في درجات الحرارة ، بينما الأجواء تكون معتدلة نسبيا علي باقي المناطق هذا اليوم .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلي نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها (50) كم /س على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية ، تتحول يوم الغد على أقصي مناطق الساحل الغربي حتى طرابلس إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة وتشمل باقي مناطق يوم الاثنين مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(24-29) مْ ،وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الاثنين على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء:السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية يوم الغد مما قد تسبب في أثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(16- 21) مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من هذه الليلة على مناطق غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلي (50) كم /س على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية ، تتراجع من مساء يوم الغد على اغلب مناطق مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (26-28) مْ وتصل هذا اليوم علي غات و غدامس إلى (34) مْ , وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:23)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:02).