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عبدالعزيز: سنصل إلى حل لكل المختنقات عندما تشارك القوى الفاعلة في المقدمة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ومن خلفها حاولت إيجاد قوى وهمية وتنفخ في صورتها لتجعلها فاعلة ولكنها تفشل في كل مرة، الأمريكية ومن معها يكابرون في الاعتراف بالقوى الحقيقية الفاعلة ولن يكون هناك حل إلا بمشاركة هذه القوى بل أن تكون في المقدمة، وفق تعبيره.

أضاف محمود عبد العزيز على حسابه بموقع فيسبوك قائلاً: “عندها سنصل الى حل لكل المختنقات، طبعاً القوى التي تتجاهلها ستيفاني ومن معها لا تقبل ان تكون تلاميذ أمامهم” وفق قوله.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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