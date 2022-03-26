ماذا بعد الخروج من الموجة الرابعة لـ«كورونا»؟ انخفاضات قياسية في الإصابات.. واستقرار معدل الوفيات

واصلت معدلات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا تراجعها الأسبوع الماضي، ولم تتجاوز أية منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 ألف مواطن، وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض .

وفي تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استمرار تحسن الوضع الوبائي في البلاد، مع الانخفاضات القياسية في أعداد حالات الإصابة، إذ هبطت مؤشر نسبة الحالات الموجبة دون حاجز 5 %، لأول مرة منذ دخول البلاد في مستوى الانتشار المجتمعي. وأشار التقرير الأسبوعي، إلى انخفاض الانتشار الوبائي إلى 0.70 نهاية الأسبوع الماضي، واستقراره تحت 1 لأكثر من شهرين متتاليين، في إشارة إلى استقرار الوضع الوبائي.

التقرير نوه إلى استمرار انخفاض نسبة الحالات الموجبة وصولاً إلى 8 % تزامناً مع انخفاض عدد الاختبارات، إشارة إلى تباطؤ انتشار المرض، ولفت إلى استقرار معدل الوفيات 1.34 تماشياً مع نمط انتشار الموجة الرابعة.ونهاية الأسبوع الماضي، كان إعلان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، خروج ليبيا من الموجة الرابعة لفيروس «كورونا المستجد». السائح أعلن أن جميع المناطق تخطت الموجة، قائلاً: «رجعت ليبيا كلها زرقاء»، أي في المستوى الوبائي الأول. وأضاف: «رجعنا إلى وضع الاستقرار الوبائي على كافة التراب الليبي.. لكن لا نستطيع القول إن كورونا انتهت».

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وفق آخر أرقام صادرة يوم الجمعة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 501 ألف و420 حالة، بينها 489 ألفًا و10 شفاء، و6013 نشطة، و6397 وفاة.

وجاءت الأرقام الرسمية الصادرة من الأحد إلى الجمعة كالتالي:

الأحد: 151 إصابة.. وست وفيات

تسجيل 151 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ستة وفيات و645 حالة شفاء. المركز الوطني لمكافحة الأمراض أوضح في بيانه اليومي لرصد الحالة الوبائية، أنه تسلم 1450 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبينت سلبية 1299 عينة، وإيجابية 151 عينة، بنسبة 10.4 % من إجمالي العينات المفحوصة.

الإثنين: 120 إصابة.. وثلاث وفيات

تسجيل 120 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ثلاث وفيات و470 حالة شفاء وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان التحديث اليومي للحالة الوبائية، إنه تسلم 1283 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبينت سلبية 1163 عينة، وإيجابية 120 عينة، بنسبة 9.3 % من إجمالي العينات المفحوصة.

الثلاثاء :76 إصابة.. وخمس وفيات

تسجيل 76 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، و112 حالة حرجة، يوم الإثنين، وفيما توفي خمسة أشخاص، وتماثل للشفاء 367 مصاباً، حسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وبلغت نسبة الحالات الموجبة 7.8 % من إجمالي 966 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 890 منها، وجاءت حالات الوفيات كلها في المنطقة الغربية.

الأربعاء: 85 إصابة.. وسبع وفيات

تسجيل 85 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، و102 حالة حرجة. وبينما تماثل للشفاء 278 مصاباً، تُوفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء. وبلغت نسبة الحالات الموجبة 8.6 % من إجمالي 983 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 898 منها. وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ثلاث حالات في المنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

الخميس: 83 إصابة و ثلاث وفيات

تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ثلاث وفيات و316 حالة شفاء من الفيروس، وقال المركز في بيان إنه تسلم 1193 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 1110 عينات وإيجابية 83 عينة بنسبة 7% من إجمالي العينات المفحوصة.

الجمعة: 41 إصابة و خمس وفيات

تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وخمس حالات وفاة و287 حالة شفاء من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال المركز في بيانه رقم «673»، إنه تسلم، 1187 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 1146 عينة، وإيجابية 41 عينة بنسبة 3.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

ما هو الدرن؟

من جهة أخرى، وتحت عنوان «ما هو الدرن»، نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بعض المعلومات عن مرض الدرن أو السل. وقال المركز على صفحته في «فيسبوك»، الأحد، إن الدرن هو مرض بكتيري معدٍ يصيب الرئة أو قد يصيب أجزاء أخرى من الجسم.

كيف تنتقل عدوى الدرن؟

عن طريق التنفس؛ وذلك عند قيام المصاب بمرض الدرن بالعطس أو السعال أو الحديث.

عن طريق الطعام؛ وذلك عند القيام بتناول الطعام الخاص والمستخدم من قبل مريض الدرن.

عن طريق اللمس؛ وذلك عند القيام باستعمال الأدوات الخاصة بمريض الدرن.

الأعراض العامة للدرن

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

شعور المريض بالرعشة أو وجود عرق بالليل.

فقدان الشهية والوزن.

ضعف عام فى الجسم مع عسر هضم.

الشعور بالتعب عند بذل أي مجهود مع آلام متفرقة فى أنحاء الجسم.