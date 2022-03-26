وليامز: اختتام اجتماع تشاوري مع مجلس الدولة بشأن القاعدة الدستورية

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن اختتام اجتماع تشاوري في تونس عُقِدَ على مدى ثلاثة أيام مع وفد مجلس الدولة المرشح للجنة المشتركة التي تيّسر أعمالها الأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة دستورية متينة لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

وأضافت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه حضر الجلسة الختامية ممثلو السلك الدبلوماسي في ليبيا والذين جددوا دعمهم لمبادرة الأمم المتحدة، وتبادلوا النقاش مع وفد مجلس الدولة بشأن رؤاهم حول القاعدة الدستورية.

وقدمت وليامز الشكر لمجلس الدولة على تفاعله البَنّاء، مؤكدة ثقتها من أن زملائهم في مجلس النواب سيلتحقون بهم قريبًا، خاصة وباب المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة مفتوحاً على الدوام. سنبذلُ كل ما يمكن من أجل ليبيا.