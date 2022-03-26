الارصاد تحذر من تقلبات جوية وانخفاض للحرارة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 01/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تقلبات جوية نتيجة منخفض جوي صحراوي يتحرك من وسط الجزائر باتجاه مناطق غرب ليبيا يسبب برياح نشطة الي قوية احيانا قد تتجاوز سرعتها (50) كم /س علي بعض المناطق مثيرة للاتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية و إرتفاع في درجات الحرارة حيث تسجل هذا اليوم ويوم الغد علي اغلب مناطق غرب ليبيا مابين (25 – 34 )مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الاثنين على مناطق الشمال الغربي .

ووفقا للتقرير تبقي الأجواء معتدلة نسبيا هذا اليوم علي مناطق الشرق ليبيا ، حيت تتراوح درجات الحرارة مابين ( 17 – 24) مْ , وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

ومن المتوقع بمشيئة الله تكاثر للسحب يوم الغد على بعض مناطق غرب ليبيا واحتمال سقوط امطار متفرقة. والله اعلم.