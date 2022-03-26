وزارة الاقتصاد تضع الحد الأقصى لأسعار السلع الأساسية – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج القرار رقم 376 لسنة 2022م بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء .

واوضح القرار الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه أن هذه الأسعار هي أسعار استرشادية وتكون كحد أعلى نظراً لتنوع الأصناف والمصادر واختلاف الجودة والتكاليف لكل شركة.

وجاء في نص القرار ” كما تعهد التجار بالبيع بسعر التكلفة بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأن وزارة الاقتصاد والتجارة عاكفة بالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة. بإصدار منحة علاوة غلاء المعيشة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك. ووضع آلية لدعم السلع الأساسية كما سيتم مراجعة الأسعار اسبوعياً. و شهرياً بشأن تحديد الأسعار الأعلى لبعض السلع”.

وفي سياق متصل طالب وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها محمد الحويج بضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل. وفق القانون رقم «27» لسنة 2011.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة إن هذا يعتبر حل مؤقت ولمدة 3 شهور. إلى حين وضع آلية ثابتة لدعم زيادة الأسعار.

واقترح الحويج، تخصيص 60 دينارًا دعمًا نقديًا للفرد. وفقًا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة، وذلك في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.

وفي سياق آخر، اقترح الحويح إنشاء ديوان للحبوب، داعيًا إلى أن يقوم تجار السلع الأساسية بتوفير مخزون سلعي لا يقل عن 3 أشهر لكل سلعة يتاجرون بها.

وأكد توفر مخزون استراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر مع استمرار وصول الواردات من الخارج.