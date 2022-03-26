شلوف: على الدبيبة تأسيس هيئة لمواجهة خطر الإلحاد وتزويدها بميزانية

طالبت حنان شلوف، عضو مجلس النواب عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتأسيس هيئة لمواجهة الإلحاد.

ونفت «شلوف» ما ذهب إليه الدبيبة بعدم وجود ملحدين في ليبيا، قائلة عبر حسابها بفيسبوك، «هناك ملحدين في ليبيا بعضهم أعلن عن نفسه بأنه ملحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعن إلحاده وبعضهم الآخر لا كما هناك انتشار بشكل كبير جدا للالحاد في السعودية بلاد الحرمين».

واضافت «الأمر يستوجب الالتفات له وليس التعويل على التربية الذاتية أو طيبة البلاد الأمر يستوجب التالي مراقبة فاعلة لنشاط المنظمات الدولية في هذا الجانب وقد رصدنا نشاطات مشبوهة لها عبر السنوات الماضية ومازالت تعمل حتى الآن بلا حسيب ولا رقيب» .

وتابعت «هناك بعض الأنشطة التى تقوم بها المنظمات الدولية والمحلية باسم المرأة تؤدي في النهاية الى تغيير دين الله وليس بخاف ما حدث من توقيع مذكرة التفاهم التى تم إيقافها وهناك نشاطات أخرى لم يتم ايقافها بخاصة الحملة السنوية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي».

واستكملت «الأمر يتوجب من الحكومة انشاء هيئة تكون مسؤوليتها اقامة الورش والدورات في اتجاهين اتجاه التنبيه لهذا الخطر واتجاه أخر هو تعليم وعاظ ومدربين بالشبهات التى يستخدمها هؤلاء في الدعوة للالحاد أو التنصير أو التبصير وهذا في ذاته يحتاج الى ميزانية وناس على قدر من المسؤولية والاستجابة السريعة لمثل هذه الأمور».