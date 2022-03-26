مكافحة الأمراض يوصي بالبدء في التخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالبدء في وضع “خطة خروج” والتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع كورونا مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد للنسبة الآمنة من المطعمين.

وأكد المركز في نشرته اليومية تحسن الوضع الوبائي المحلي وخروج ليبيا من الموجة الرابعة لفيروس كورونا وتصنيف البلاد على المستوى الوبائي الثاني مبينة أن ذلك يدعو إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم للوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار مستقبلي للوباء.

ودعا المركز إلى توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.