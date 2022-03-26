حكومة باشاغا تدين الهجوم على منشآت أرامكو السعودية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24_متابعات

أدانت حكومة الاستقرار الوطني اليوم السبت معربة عن عن كامل تضامنها مع المملكة العربية السعودية بشآن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها منشآت نفطية.

وبحسب صفحة الحكومة على الفيسبوك فقد أدانت الحكومة برئاسة فتحي باشا اغا بشدة الهجوم الذي وصفته بالغادر ضد إحدى منشآت أرامكو النفطية في جدة.

وجاء في البيان : نعرب عن مؤازرتنا الكاملة للملكة في الدفاع عن استقرارها الذي يعد جزءًا لا يتجزء من أمن الأمة العربية والاسلامية .

وفي سياق ليس ببعيد استنكر الاتحاد الأوروبي سلسلة الهجمات التي شنتها جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية على مرافق مدنية في السعودية يوم أمس الجمعة.

في حين ذكرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن المتحدث. باسمها بيتر ستانو، أن التكتل “يدين بشد الهجمات على جدة وأماكن أخرى. التي تبنتها جماعة الحوثيين”، مضيفة: “هجمات على مدن ومرافق مدنية هي غير مقبولة. ويجب وضع حد لها”.

في حين حذر البيان من أن الهجمات الأخيرة تزيد من خطر حدوث تصعيد جديد في النزاع اليمني وتقويض المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.

وجدد الاتحاد الأوروبي في البيان دعوته جميع الأطراف إلى المشاركة. في المشاورات اليمنية اليمنية التي سوف تنطلق في الرياض 29 مارس. الجاري تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. معربا عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.

في حين أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أمس تعرض 16 موقعا. مدنيا لهجمات نفذتها “أنصار الله” بواسطة صواريخ وطائرات. مسيرة.

في حين أكد الحوثيون من جانبهم مسؤوليتهم عن استهداف منشآت مدنية داخل السعودية منها منشآت شركة “أرامكو” في جدة. ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض ومصفاتا رأس التنورة ورابغ النفطيتان.