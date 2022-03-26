عدد من أهالي سبها: ندعم الحكومة الليبية ونحذر من أي تدخل خارجي

تمسك عدد من أهالي المنطقة الجنوبية في مدينة سبها، بدعم التوافق الليبي، وما نتج عنه من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، ودعوا المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إلى الالتزام بالحياد ودعم المسار السياسي.

وقال عدد من أهالي الجنوب، في بيان لهم، نحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمجتمع الدولي على دعم مسار خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب دون خلق مسارات أخرى تربك المشهد والانتخابات.

وأضاف: نبارك لحكومة الليبية استلام مهام عملها، ونؤكد التوافق الليبي الذي نتج عنه اعتماد خارطة طريق برلمانية تقود لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

ولفت البيان، إلى أن التوافق الذي حدث بين الأطراف الليبية دون أي تدخل خارجي يعبر عن إرادة الليبيين في الوصول إلى الاستقرار من خلال صناديق الاقتراع.