لجنة حقوقية تدين اختطاف الرئيس السابق للإتحاد العام الليبي، للتكواندو

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تتابع ببالغ القلق؛ المعلومات الأوليَّة الواردة إلينا، والتي تُفيد باختطاف المواطن “علي محمد صابر” رئيس الإتحاد العام الليبي، للتكواندو السابق بالقرب من منزله في حي أبو نواس بمدينة طرابلس، بعد احتجاز ابنه وتهديده لاستدراج والده من قبل أربعة مسلحين، قبل ان يتم اقتياده إلى مكان مجهول مساء يوم أمس الخميس 24 مارس، بحسب ما أفاد به المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتايكواندو .

وذكرت اللجنة في بيان أن عملية الاختطاف التي تعرض لها ” علي صابر ” تأتي على خلفية الصراع على رئاسة اتحاد التايكواندو ، وكذلك على خلفية ترشُحه لإنتخابات اللجنة الأولومبية التي من المقرر عقدها خلال الأيام القادمة، والذي يُعد صابر من أبرز المرشحين لهذا المنصب .

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء واقعة اختطاف المواطن “علي محمد صابر” رئيس الإتحاد العام الليبي، للتكواندو السابق ، وطالبت وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المختصة بتكثيف جهود البحث والتحرى للكشف عن مصيره، والعمل على إخلاء سبيله، كما دعت مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.