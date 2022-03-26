المنطقة الشرقية تستقبل مليار دينار سيولة من المركزي اليوم

تترقب المنطقة الشرقية وصول شحنات سيولة إلى المصارف ابتداء من اليوم السبت، وفقما أعلن مصرف ليبيا المركزي، أمس الجمعة.

وتقدر قيمة هذه السيولة بنحو مليار دينار، وتأتي ضمن جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية بكل فروع المصارف التجارية مع قرب حلول شهر رمضان وبالتنسيق بين محافظ المصرف المركزي ونائبه، وفق بيان مقتضب صادر عن المصرف.

وزاد إيقاف الرحلات الداخلية لأكثر من أسبوعين معاناة المواطنين في المنطقة الشرقية، حيث تدنت السيولة في مصارف المنطقة ما حال دون تلقيهم خدمات العلاج وشحن البضائع ولقاحات التطعيم