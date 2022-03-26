شلقم: هزيمة حلف الناتو «وهم»

قال عبد الرحمن شلقم، وزير الخارجية الأسبق، إن: “هناك من يصرخ على الصفحات المكتوبة، أو على فضاء تلفزيوني ويكرر بلا توقف أن ما يحدث من حرب في أوكرانيا هو بداية الطريق لتحرير فلسطين وهزيمة حلف الناتو، وأن الولايات المتحدة سوف تتفكك قريباً، وسيسود النفود الروسي في العالم وتصبح إيران القوة الضاربة في الدنيا. الرديف السحري لهذا الصراخ هو الشيخ المعمم الذي يفكك أرقام القرآن ويبشّر المؤمنين بأن فلسطين ستتحرر هذا العام، ويطوف في المصحف الشريف، يجمع آيات ويُخصعها للضرب والتقسيم والجمع والطرح ويُسقطها على أرقام السنوات الميلادية، ويستحضر نبوءة عجوز إسرائيلية تعزز ما ذهب إليه هذا الشيخ” وفق قوله.

أضاف في مقالٍ بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن: “الغريب، وأكرر الغريب، أن الملايين يتدافعون إلى الهروب في فجاج الأوهام التي ينفث رذاذها في أصوات أبدعت تقنية صناعة قوارب الوهم التي تحمل الهاربين الصغار إلى بحيرات التيه الآسن، فينداح الآتي في مستنقعات ماضٍ هرب إلى سرداب التخلف والجهل المقدس الذي يلتفّ على عنق الفعل والعقل” وفق تعبيره.

وواصل شلقم قائلاً: “العقول التي يرافقها غبار الثمن يبيع لها أكياساً يملؤها رماد الهروب إلى زمن مات وليست فيه سوى بقايا أصوات لها حشرجة في حلق لا شيء فيه سوى خبطات وهم يقاوم الهروب من دون أن يدري أنه هارب إلى جوف تيبّست فيه أنفاس الحياة وصارت الآذان غضروفاً يغطيه صدى زمن الرماد الذي تيبّس في حناجر لا توقظها نواقيس الحراك الإنساني الذي يعانق الحقائق ويزفها إلى الناس، لأنها رافعة النهضة والأضواء التي تنير السبل نحو الانتصارات في السلم والبناء وفي ساحة المواجهات” على حد قوله.