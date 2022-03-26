افتتاح معرض للفنون التشكيلية في بنغازي

افتتح رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل رفقة رئيس مجلس الثقافة العام معرض الفنون التشكيلية الذي ينضمه مجلس الثقافة العام التابع لمجلس النواب، تحت عنوان “معزوفة لونية” بقاعة السيلفيوم بمقر مجلس الثقافة العام في مدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن رئيس ديوان المجلس أكد على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والمناشط الفنية والثقافية في مدينة بنغازي التي تعطي دلالات واضحة للأمن والاستقرار الذي تنعم به مدينة الثقافة والفن بنغازي التي يجتمع بها كافة أبناء ليبيا معربا عن تمنياته الاستمرار في إقامة مثل هذه المناشط الثقافية والفنية مؤكداً على دعم مجلس النواب المستمر لإقامة مثل هذه المحافل الفنية والثقافية.

وأكد أن حفل الافتتاح أقيم بحضور مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب وسفير دولة فلسطين لدى ليبيا ولفيف من الفنانين والمثقفين والمُهتمين.