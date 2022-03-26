خبير اقتصادي: قطاع النفط الليبي قد يحتاج 10 مليارات دولار

اعتبر الخبير الليبي ورئيس سوق الأوراق المالية الليبية السابق الدكتور سليمان الشحومي أن «قطاع النفط والغاز الليبي قد يحتاج 10 مليارات دولار على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة لتجديد بنيته الأساسية وزيادة القدرة الإنتاجية»، مشيرًا إلى أن «قطاع النفط الليبي يعاني بشدة من فقدان التمويل اللازم لاستدامة الإنتاج مع استمرار القدرة التصديرية عند مستوياتها الحالية»، وهو ما جاء وسط تحذيرات المؤسسة الوطنية للنفط من تراجع إنتاج النفط الليبي، وفقدان بلاده أهم مورد للدخل، لدعم توافر الموارد المالية اللازمة للصيانة.

وأضاف الشحومي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»، «سيكون أمام الحكومة الليبية المقبلة عندما تباشر مهامها فعليًا – في أقرب وقت – أن تركز على إعادة تأهيل وتطوير القطاع النفطي»، وأضاف «تحديات توفير التمويل ستكون أمرًا في غاية الأهمية، والبحث عن أشكال ومصادر تمويل مختلفة محليًا وخارجيًا، عبر أوعية مختلفة تفتح الباب للاستثمار المشترك والهادف والمنضبط لمصلحة الجميع».

– «توتال» الفرنسية تبدي استعدادها للمساهمة بتطوير إنتاج الغاز في ليبيا

زيادة الاستكشافات الليبية.. كيف؟

ونبه رئيس سوق الأوراق المالية الليبية السابق إلى أن «الاستثمار في قطاع النفط يعني زيادة الاستكشافات من النفط والغاز لتعزز القدرة والتي توقفت منذ أكثر من عشر سنوات إلى الآن، كما أن العديد من الآبار والحقول وخطوط النقل من الأنابيب والسعات التخزينية وأرصفة التصدير البحرية في أمس الحاجة إلى معالجات استثمارية بعد ما مرت به من تخريب وحرائق وانهيارات بالمكامن النفطية في الحقول». وقال إن «الوضع يحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل الدولة الليبية بجميع مستوياتها».

وفي لقاء إذاعي أخير، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لـ«راديو مصراتة»، إن أرقام إنتاج النفط الليبي الحالية – التي تقدر بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا – يمكن أن تتدنى في أي لحظة بسبب قلة التمويل، الذي تسبب في نقص صيانة الحقول والآبار وخطوط النقل، وتهالك البنية التحتية للقطاع، مشيرًا إلى تراكم الديون على المؤسسة التي وصلت إلى 6.5 مليار دينار (1.40 مليار دولار)، فضلًا عن محاولة إدخال المؤسسة في الصراع السياسي بالبلاد. وأشار في الوقت نفسه إلى أنه في حال حصول المؤسسة على الميزانيات المطلوبة؛ فإن بإمكانها زيادة الإنتاج بنحو 200 ألف برميل مع نهاية العام الجاري، والوصول إلى معدلات إنتاج تقرب من 1.5 مليون برميل يوميًا.