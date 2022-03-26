طرابلس 26 مارس 2022 ( وال ) – أصدر المركز الوطني للأرصاد، نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم السبت.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم، وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد .

التحذير: ريح شرقي إلى شلوق نشط إلى قوي على الساحل الممتد من راس اجدير إلى سرت، تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (2.50) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على طول الساحل، من مساء اليوم الريح شرقي إلى شلوق، يتحول ظهر الغد إلى متغير الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس، ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 30) عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت، ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 2.25) متر البحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب، درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

السماء صافية إلى قليلة السحب الريح براني اليوم على الساحل الممتد من راس لأنوف إلى بنغازي، وشرش على باقي الساحل يتحول إلى شلوق يوم الغد على معظم الساحل، تتراوح سـرعته ما بين (05 – 20) عقدة، ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر، البحر خفيف الموج ويكون قليل الإضطراب اليوم على أقصى الساحل الشرقي، درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ الرؤيـة جيدة. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال