تقلبات جوية تشهدها مناطق غرب البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تقلبات جوية على مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة وارتفاع في درجات الحرارة، بينما الأجواء تكون معتدلة نسبيًا على باقي المناطق هذا اليوم.

ففي رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها 50 كم/س على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول يوم الغد على أقصى مناطق الساحل الغربي حتى طرابلس إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة وتشمل باقي مناطق يوم الإثنين مع تحسن في الرؤية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على بعض المناطق.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية يوم الغد، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة على مناطق غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، تتراجع من مساء غد على أغلب مناطق مع تحسن في الرؤية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 26 و28 درجة مئوية، وتصل اليوم على غات وغدامس إلى 34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق.

والكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين المقبلين.