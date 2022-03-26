المرعاش: المشاورات حول مبادرة ويليامز ولدت ميتة

ليبيا – اعتبر المحلل الليبي كامل المرعاش استقبال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زينينغا لوفدي مجلسي النواب والدولة، يعد رسالة واضحة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بأنها لا تمثل البعثة الأممية؛ فلم يتم تسميتها من قبل مجلس الأمن الدولي رئيسًا للبعثة الأممية، بل مستشارًا للأمين العام للأمم المتحدة.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن كل ما تقوم به ويليامز ليس بالضرورة ممثلًا للمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن مبادرتها بشأن القاعدة الدستورية قد انتهت، وخاصة بعد أن اعتبرها البرلمان وأغلبية الشعب الليبي “خطوة سلبية جدًا”.

وحول موقف مشاورات تونس، قال المرعاش: إن البرلمان لن يشارك رسميًا في أي مشاورات بخصوص القاعدة الدستورية طالما لم تتسلم حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا مهامها، مؤكدًا أن مشاركة أعضاء في البرلمان في هذا الاجتماع كان بصفتهم نوابًا وليس ممثلين للبرلمان.

وأكد أن المشاورات حول ما يسمى مبادرة ستيفاني ويليامز ولدت ميتة، لأن البرلمان رفضها، وخيب المساعي التي كانت تهدف إلى ضرب مصداقية البرلمان، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح تلك المشاورات ضئيلة جدًا، خصوصًا مع تذمر بعض بلدان الجوار الليبي وحتى قوى عظمى من تصرفات ويليامز وتحولها لأحد المعوقات.

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