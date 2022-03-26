الوضع الجوي السائد والمتوقع اليوم السبت و اليومين القادمين

طرابلس 26 مارس 2022 (وال) _ أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة الوضع الجوي السائد والمتوقع اليوم السبت و خلال اليومين القادمين.

الملخص العام

تقلبات جوية نتيجة منخفض جوي صحراوي يتحرك من وسط الجزائر باتجاه مناطق غرب ليبيا، يسبب برياح نشطة إلى قوية، أحيانا قد تتجاوز سرعتها (50) كم / س على بعض المناطق، مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية و ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق غرب ليبيا مابين (25 – 34 )مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الإثنين على مناطق الشمال الغربي.

بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم، على مناطق الشرق ليبيا، حيت تتراوح درجات الحرارة مابين ( 17 – 24) مْ , وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين .

مع تكاثر للسحب يوم الغد على بعض مناطق غرب ليبيا، واحتمال سقوط أمطار متفرقة. (وال _ طرابلس)

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