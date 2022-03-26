ارتفاع طفيف في أسعار النفط – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملاتها الجمعة مرتفعة لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع إذ سجل خام برنت صعود قدره 11,5% فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 8,8% بالمقارنة على أساس أسبوع.

وبحسب وكالة روتيرز، قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الجمعة تسليم شهر يونيو إلى 120,65 دولار للبرميل. مسجلة ارتفاعًا قدره دولار و60 سنتًا وصعد الخام الأمريكي الوسيط إلى 113,90 دولارًا للبرميل.

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادرها، إن إدارة الرئيس الأريكي جو بايدن تخطط للقيام بسحب كمية كبيرة من مخزون النفط. الاستراتيجي؛ للحد من ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأحداث العسكرية والحرب القائمة بين موسكو وكييف.