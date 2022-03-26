الجدال: التعديل الدستوري الصادر عن البرلمان يعتبر خريطة طريق واضحة لا يحتاج إلى قاعدة دستورية جديدة

ليبيا – أكد عضو المجلس الانتقالي السابق مختار الجدال أن البرلمان أصدر التعديل الدستوري الثاني عشر وفقًا للاتفاق مع مجلس الدولة الاستشاري، مشيرًا إلى أن الإعلان الصادر عنه يعتبر خريطة طريق واضحة، لا يحتاج إلى قاعدة دستورية جديدة.

الجدال في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، شدد على أن ستيفاني ويليامز وضعت خطة لـ”إرضاء” فريق بعينه لا يعجبه ما قام به البرلمان ومجلس الدولة، خاصة أنه أجبر الأخير على التراجع عن توافقاته مع البرلمان.

وحول انقطاع الأخبار عن مشاورات تونس دون أن تؤكد البعثة استمرارها أو إلغاءها، قال الجدال: إن المشاورات التي تهدف لتمكين مجموعة محددة بعينها للبقاء في السلطة، لن تنجح، إلا أذا أضيف للمتشاورين شخصيات من خارج البرلمان والدولة، مثلما حدث في لجنة فبراير عام 2014، وهذا ما نص عليه التعديل الدستوري الثاني عشر بإشراك 6 شخصيات من خارج المشهد.

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