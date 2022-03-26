الوطنية لحقوق الإنسان تدين اختطاف المترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الليبية بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لاختطاف المترشح لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الليبية، والرئيس السابق للاتحاد العام الليبي، للتكواندو، علي محمد صابر.

وقالت اللجنة في بيان لها “أنها تتابع ببالغ القلق؛ المعلومات الأوليَّة الواردة إليها، والتي تُفيد باختطاف المواطن. علي صابر، بالقرب من منزله في حي أبو نواس بمدينة طرابلس”.

مسلحين اقتادوه لمكان مجهول

ولفتت اللجنة إلى “أن ذلك جاء بعد احتجاز ابنه وتهديده لاستدراج والده من قبل أربعة مسلحين قبل أن يتم اقتياده إلى مكان مجهول مساء يوم الخميس الماضي. بحسب ما أفاد به المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتايكواندو”.

وأشارت اللجنة إلى إن “عملية الاختطاف تأتي على خلفية الصراع على رئاسة اتحاد التايكواندو. وكذلك على خلفية ترشُحه لانتخابات اللجنة الأولمبية الليبية. التي من المقرر عقدها خلال الأيام المقبلة والذي يُعد صابر من أبرز المرشحين لهذا المنصب”.

المطالبة بتكثيف جهود البحث

وأعربت اللجنة، “عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء واقعة اختطاف، علي صابر، مطالبة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة. بتكثيف جهود البحث والتحري للكشف عن مصيره، والعمل على إخلاء سبيله”.

كما دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة. وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.