محلل إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية في بونيو مستحيل ومبادرة ستيفاني بائسة

رأى الصحافي الإيطالي أليساندرو سكيبيوني، أن التوجه إلى الانتخابات النيابية في يونيو مستحيل، مشيرًا إلى أن هناك احتمال ضئيل للتصويت.

وذكر سكيبيوني الذي يعمل في وكالة نوفا، أن المبادرة التي اقترحتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، والتي تقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة باليائسة، معتبرًا أن مجلس النواب ليست لديه مصلحة في المشاركة في الوساطة الأممية.

ورأى أنه يتعين على مجلس الأمن إيجاد بديل لرئاسة البعثة الأممية، مضيفًا أن روسيا هي من يعرقل تعيين مبعوث جديد فهي من منعت تعيين البريطاني نيكولا كاي، بدلاً من كوبيس المستقيل في ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الوجود الروسي في ليبيا يؤثر على الجهود الأميركية في ليبيا، متخوفًا من خطر التقسيم الذي يتهدد البلاد.

ولفت سكيبيوني إلى أن روسيا ندمت على تأييدها لحكومة باشاغا الذي انتقد تدخلها في أوكرانيا، كما أن تركيا من وجهة نظره تدعم حكومة الدبيبة، بينما الموقف الفرنسي يلفه الغموض، في حين تولي إيطاليا اهتمامًا متزايدًا بالاستقرار في ليبيا، خاصةً أن روما كانت الشريك التجاري الأول لطرابلس في عام 2021.