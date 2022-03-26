طرابلس.. لجنة حقوقية تدين اختطاف المترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الليبية

العنوان-طرابلس

أدنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اختطاف المترشح لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية، علي محمد صابر، الرئيس السابق للاتحاد العام الليبي، للتكواندو.

وقالت اللجنة في بيان لها “أنها تتابع ببالغ القلق؛ المعلومات الأوليَّة الواردة إليها، والتي تُفيد باختطاف المواطن، علي صابر، بالقرب من منزله في حي أبو نواس بمدينة طرابلس”.

وأشارت اللجنة إلى “أن ذلك جاء بعد احتجاز ابنه وتهديده لاستدراج والده من قبل أربعة مسلحين، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان مجهول مساء يوم الخميس الماضي، بحسب ما أفاد به المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتايكواندو”.

وقالت اللجنة إن “عملية الاختطاف تأتي على خلفية الصراع على رئاسة اتحاد التايكواندو، وكذلك على خلفية ترشُحه لانتخابات اللجنة الأولمبية التي من المقرر عقدها خلال الأيام القادمة، والذي يُعد صابر من أبرز المرشحين لهذا المنصب”.

وأعربت اللجنة، “عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء واقعة اختطاف، علي صابر، مطالبة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتكثيف جهود البحث والتحري للكشف عن مصيره، والعمل على إخلاء سبيله”.

كما دعت مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.