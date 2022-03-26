سفراء الاتحاد الأوروبي بليبيا يتضامنون مع أوكرانيا

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد، المعتمدون لدى ليبيا، عن تضامنهم مع أوكرانيا، مؤكدين أن المعاناة التي تتعرض لها الدولة المجاورة لروسيا “هائلة”، خاصة بعد أن فقد الآلاف حياتهم ومنازلهم بسبب الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع لهم مع السفير الأوكراني بطرابلس فولوديمير خومانيتس، شهد بحث كيفية تعزيز التعاون في ظل الظروف الحالية.

وشدد المجتمعون على دعم الاتحاد الأوروبي للفارين من الحرب في أوكرانيا بما في ذلك الليبيين الذين كانوا هناك لغرض العمل أو الدراسة، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عبر منصة “فيس بوك”.

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